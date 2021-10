BANGKOK: Am Freitag wurde in der „Royal Gazette“ – die offizielle Veröffentlichungsstelle für amtliche Bekanntmachungen der thailändischen Regierung – offiziell bekanntgegeben, dass alle öffentlichen Versammlungen verboten sind, „die das Virus (Anm. d. Red.: Covid-19) verbreiten könnten“.

Bei Verstößen drohen empfindliche Strafen – zwei Jahre Haft und/oder eine Geldstrafe von bis zu 40.000 Baht. Die Bekanntmachung tritt am kommenden Montag (1. November) in Kraft. Nach Aussage von politischen Beobachtern zielt sie darauf ab, die Demonstrationen gegen die Regierung in Bangkok zu unterdrücken, wenn Thailand sich ab dem 1. November wieder für den internationalen Tourismus öffnet.