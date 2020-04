Von: Redaktion DER FARANG | 30.04.20

Anutin Charnvirakul, Minister für öffentliche Gesundheit, lehnt Forderungen nach einer Verzögerung des Verbots gefährlicher Pestizide ab. Foto: The Nation

BANGKOK: Das Verbot von drei Pestiziden in der Landwirtschaft wird nach Angaben des Gesundheitsministers Anutin Charnvirakul wie geplant am 1. Juni in Kraft treten. Er wies damit einen Vorschlag des Industrieministers Suriya Juangroongruangkit zurück, den Termin zu verschieben.

Es geht um die hochgiftigen Agrarchemikalien Paraquat, Glyphosat und Chlorpyrifos. Anutin betonte, die Gesundheit der Menschen sei wichtiger als der Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft. Der Nationale Ausschuss für gefährliche Stoffe wird am 30. Juni zusammentreten, um Ersatzchemikalien für die Landwirte zu erörtern. Das Ministerium hat Berichten zufolge drei Substanzen entwickelt. Die Behörde hat auch eine Verordnung über einen neuen Ansatz für die Produktion, den Import, den Export und den Besitz gefährlicher Substanzen ausgearbeitet.