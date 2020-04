Von: Redaktion DER FARANG | 29.04.20

BANGKOK: Das Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) hat am Dienstag vorgeschlagen, das Verbot für Alkoholverkauf ab dem 3. Mai zu verlängern.

Das derzeitige Verbot läuft am 30. April aus, dann soll es eine „Schonfrist" von zwei Tagen vom 1. bis 2. Mai geben, bevor das Verbot am 3. Mai wieder in Kraft tritt - falls der Vorschlag von der Regierung bzw. den Provinzgouverneuren angenommen wird. Das Verbot endet am Donnerstag in vielen Provinzen. Es wurde ursprünglich vor Songkran verhängt und am 20. April verlängert. Es sollte die Menschen davon abhalten, sich im Einklang mit der Notstandsverordnung zum Trinken von Alkohol zu versammeln. Das CCSA befürchtet, dass sich viele Menschen während der „Schonfrist-Tage“ bei Alkohol versammeln und die soziale Distanzierung missachten.