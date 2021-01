Verbindung zwischen Morden in Südfrankreich und Tat im Elsass

VALENCE: Bei der Tötung zweier Frauen aus der Arbeitsvermittlung und dem Personalwesen in Südostfrankreich könnte es sich um eine Serientat handeln. Die französische Justiz hat Medienberichten vom Freitag zufolge einen Zusammenhang zu dem Tod einer weiteren Personalerin im Elsass hergestellt. Der Staatsanwaltschaft zufolge sei eine Verbindung nicht unwahrscheinlich, meldete die französische Nachrichtenagentur AFP. Möglicherweise gibt es auch eine Verbindung zu einem weiteren Tötungsversuch im Elsass.

Am Donnerstag hatte ein Mann in Valence und Guilherand-Granges im Südosten Frankreichs zwei Frauen erschossen. Eine von ihnen war eine Mitarbeiterin in der örtlichen Arbeitsvermittlung, die andere Frau war als Personalerin in einem nahe gelegenen Betrieb tätig. 2010 hatte der Verdächtige für das Unternehmen gearbeitet. Laut AFP war er bis 2013 bei der Arbeitsvermittlung gemeldet.

Der 45-jährige Verdächtige befindet sich in Polizeigewahrsam. Er stieß auf seiner Flucht mit einem Polizeiauto zusammen, das ihn abfangen sollte. Er wurde dann festgenommen. Der gelernte Ingenieur ist derzeit arbeitslos und stammt aus Nancy, gut 500 Kilometer von Valence entfernt und unweit des Elsass.

Dort wurde am Dienstagabend eine Frau leblos in ihrem Auto auf dem Parkplatz ihres Betriebs in Wolfgantzen gefunden. Untersuchungen ergaben, dass sie wohl erschossen wurde. Etwa 50 Kilometer entfernt hatte es am selben Abend einen weiteren Angriff auf einen Personaler gegeben. Wie dieser dem Sender Europe 1 sagte, habe ein maskierter Mann bei ihm geklingelt und einen Schuss abgegeben. Er sei aber nicht getroffen worden. Die Pistole sei unter einem Pizzakarton versteckt gewesen. Der Sender BFMTV berichtete, dass an dem Tatort eine gemeinsame DNA-Spur gefunden wurde.

Der Personaler und die in Wolfgantzen ermordete Frau sollen zeitweilig an einem Sozialplan für eine Firma gearbeitet haben. In diesem Unternehmen soll von 2006 bis 2008 ein Mann tätig gewesen sein, der den gleichen Namen wie der Verdächtige trägt. Das berichtete die Zeitung «DNA».