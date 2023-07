Von: Björn Jahner | 02.07.23

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Ein kürzlich abgehaltenes Seminar zur Förderung der thailändischen Eisenbahnkapazitäten und -industrie konzentrierte sich auf Fortschritte beim Bau von Eisenbahnen in historisch bedeutenden Gebieten. Das Seminar wurde von der Rail Technology Research and Development Agency (RTRDA) und dem Engineering Institute of Thailand (EIT) mitorganisiert.

Der Präsident der RTRDA, Santi Charoenpornpattana, wies darauf hin, dass seine Behörde die wichtigste thailändische Forschungs- und Entwicklungseinrichtung für Schienenverkehrstechnologie ist. Das Institut bündelt Fachwissen und Ressourcen aus allen Bereichen, um die technologischen Fähigkeiten des Landes im Bereich der Eisenbahn zu verbessern und die Eisenbahnindustrie zu fördern.

Eine der Hauptaufgaben der RTRDA ist die Entwicklung von Innovationen im Bereich der Schienenverkehrssysteme und die Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Einrichtungen bei der Anwendung ihrer Forschung und Innovationen. Santi sagte, dass die RTRDA auch die Einrichtung einer Datenbank für den Schienenverkehr anstrebe, die Interessierten den Zugang zu relevanten Informationen ermöglichen soll.

Der Präsident des EIT, Watcharin Gasaluck, führte aus, dass Schnellbahnlinien oft durch historisch bedeutsame Gebiete wie archäologische Stätten oder Naturschutzgebiete gebaut werden müssen. Die Vorbereitungen für diese Art von Projekten erfordern besondere Sorgfalt und koordinierte Anstrengungen. Watcharin fügte hinzu, dass Ingenieure die besten Wege finden müssen, um die Umweltauswirkungen solcher Projekte zu minimieren.

Nach Ansicht des EIT-Präsidenten war das Seminar ein guter Ausgangspunkt, um die Öffentlichkeit für dieses Thema zu sensibilisieren, und wird zur Festlegung von Standards für die Planung und Ausführung von Bauarbeiten an historisch bedeutsamen Orten führen.