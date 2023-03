Foto: The Nation

UPDATE – BANGKOK: Eine angespannte Pattsituation im Bangkoker Stadtteil Sai Mai endete am Mittwoch (15. März 2023) kurz nach Mittag, nachdem Polizeikommandos einen verwirrten Polizisten, der von seinem Haus aus Schüsse abgegeben hatte, angeschossen und verwundet hatten.

Polizeioberstleutnant Kittikan S., 51, wurde zur Behandlung seiner Wunden in ein Krankenhaus gebracht, teilte das Metropolitan Police Bureau (MPB) mit.

Das 24-stündige Drama begann gegen Mittag am Dienstag, als er von seinem Haus in der Soi Jiramakorn aus Schüsse in die Luft abfeuerte.

Kittikan, ein Special Branch Inspektor mit einer Vorgeschichte von Geisteskrankheiten, hatte seine Waffe über Nacht weiter abgefeuert.

Die Bewohner des Viertels wurden evakuiert.

Die Polizei hatte in den frühen Morgenstunden des Mittwochs 20 Tränengaskanister auf das Haus abgefeuert. Die fast 20-stündigen Verhandlungen mit dem Bewaffneten fanden am frühen Mittwochmorgen ein jähes Ende, als eine Spezialeinheit Blendgranaten in das Haus warf.

Um 06.20 Uhr gelang es der Einheit, sich Zugang zum zweiten Stock des Hauses zu verschaffen, aber sie konnte Kittikan nicht erreichen, der sich in einem Zimmer im ersten Stock verbarrikadiert hatte.

Um 08.30 Uhr versammelte sich die mit Gummigeschossen bewaffnete Polizei in einer nahe gelegenen Soi, um von der Seite in das Haus einzudringen. In der Zwischenzeit forderten die Unterhändler den Verdächtigen weiterhin auf, seine Waffe niederzulegen und sich zu ergeben.

Die Polizei spielte auch thailändische Volkslieder über Lautsprecher, um den Verdächtigen zu beruhigen. Ein Schuss, der aus dem Haus abgefeuert wurde, traf Berichten zufolge einen Polizisten des Sondereinsatzkommandos auf der Straße, die Kugel wurde jedoch von seinem Helm abgefangen und ließ ihn unverletzt.

Um 11.25 Uhr berichteten Fernsehreporter am Tatort, dass sich die Polizei Zugang zum ersten Stock verschafft habe. Kittikan wurde dann um 12.10 Uhr von Polizeikommandos angeschossen und entwaffnet, wie das MPB mitteilte. Bei Redaktionsschluss war sein Zustand noch unbekannt.