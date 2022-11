Venezuela krönt Schönheitskönigin

Von: Redaktion (dpa) | 18.11.22

CARACAS: Erstmals seit Beginn der Pandemie ist im südamerikanischen Krisenstaat Venezuela wieder eine Schönheitskönigin vor großem Publikum gekürt worden. Die Stewardess und Marketing-Studentin Diana Silva (25), die den Hauptstadtbezirk Caracas repräsentiert, wurde am Mittwochabend (Ortszeit) als «Miss Venezuela» bekanntgegeben.

«Für mich bedeutet Schönheitskönigin in dieser neuen Zeit weit mehr als das, was man außen sehen kann», sagte Silva der Zeitung «El Nacional» zufolge. Der Schönheitswettbewerb ist eine der traditionsreichsten Veranstaltungen in Venezuela.

Das Land ist eine Art Supermacht im Beautyqueen-Business. Jeweils ein halbes Dutzend «Miss Universe» und «Miss World» hat das Land hervorgebracht. Um die Auswahl und das Training von Models und Schönheitsköniginnen ist eine ganze Industrie entstanden.

Vor zwei Jahren wurde der Wettbewerb wegen der Pandemie erstmals ohne Zuschauer aufgezeichnet. Im vergangenen Jahr kehrte er in einer Präsenzveranstaltung mit nur wenigen Zuschauern zurück.

2022 defilierten die Teilnehmerinnen unter anderem in Bademoden und Designerkleidern wieder vor Tausenden Zuschauern und beantworteten auch Fragen der Jury. «Die neue Schönheitskönigin wurde in einer Gala gewählt, die dem Wettbewerb ihren Glanz zurückgab: eine Liveshow im «Poliedro in Caracas»», schrieb «El Nacional».

Das autoritär regierte Venezuela steckt seit Jahren trotz einem der größten Ölvorkommen der Welt in einer tiefen politischen und wirtschaftlichen Krise. Mehr als sieben Millionen Menschen haben Venezuela Statistiken zufolge wegen Armut und Gewalt verlassen.