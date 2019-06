CARACAS (dpa) - Wegen angeblicher Interventionspläne befindet sich der venezolanische Rat für Verteidigung und Sicherheit ab sofort in ständiger Sitzung. Das Gremium, zu dem Vertreter der Regierung, des Militärs und der regierungstreuen Verfassungsgebenden Versammlung gehören, solle Maßnahmen gegen die angeblich von den USA geschmiedeten Pläne für ein militärisches Eingreifen in dem südamerikanischen Land entwickeln, sagte Präsident Nicolás Maduro am Mittwoch.

Der Staatschef wirft der Opposition vor, gemeinsam mit den Vereinigten Staaten einen Umsturz seiner sozialistischen Regierung zu planen. «Der nordamerikanische Imperialismus und die Verräter an seiner Seite sind wieder in eine Phase der Verrücktheit und Verzweiflung eingetreten», sagte Maduro. «Der venezolanische Staat wird mit revolutionärer Stärke das Vaterland, die Verfassung und unser Recht auf Entwicklung, Frieden und Leben verteidigen.»

Maduro liefert sich seit Monaten einen Machtkampf mit dem selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó. Während sein Gegenspieler auf die Unterstützung der USA und vieler Länder in Lateinamerika und Europa zählen kann, wird Maduro von den Streitkräften des Landes, Russland und China gestützt.