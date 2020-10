PATTAYA: Wer es noch nicht mitbekommen hat – seit dem 16. Oktober feiern Pattayas Einwohner mit chinesischen Wurzeln das jährliche Vegetarierfestival auf dem Gelände der Sawang Boriboon Foundation und dem chinesischen Schrein in Naklua in der Soi Naklua 7 sowie in der näheren Nachbarschaft.

An allen Veranstaltungstagen werden den Besuchern vegetarische Köstlichkeiten zum kleinen Preis an zahlreichen Verkaufsständen angeboten, um Thai-Chinesen, die den traditionellen Brauch praktizieren, die fleischlose Zeit zu erleichtern. Abgerundet wird das Festival mit kulturellen Aufführungen, Musik und Tanz. Für Kinder steht ein Mini-Vergnügungspark bereit. Das Vegetarierfestival findet noch bis Montag, 26. Oktober statt. Besonders empfehlenswert ist ein Besuch in den frühen Morgenstunden, um die größte Auswahl genießen zu können. Der Eintritt ist frei.