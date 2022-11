Von: Björn Jahner | 29.11.22

BANGKOK: Der Flughafen Suvarnabhumi bietet vom 2. bis 6. Dezember 2022 kostenloses Parken in der Zone C an. Mit der Maßnahme soll der Tourismus am kommenden langen Wochenende zum Nationalen Vatertag angekurbelt werden.

Der 5. Dezember ist der nationale Vatertag in Thailand und gleichzeitig der Geburtstag des verstorbenen Königs Bhumibol Adulyadej des Großen (Rama IX).

Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AOT) hat angekündigt, die Parkgebühren in der Zone C, in der 718 Fahrzeuge langfristig parken können, zu erlassen, um die Kosten für Reisende zu senken und den Tourismus während des Feiertagswochenendes zu fördern.

Der Flughafen bietet außerdem einen kostenlosen Shuttleservice vom Parkplatz zu den Passagierterminals an den Gates 3 und 8 auf Ebene 1 an. Der Bus fährt alle 15 Minuten und steht am Vatertagswochenende 24 Stunden am Tag zur Verfügung.

AOT erwartet ein hohes Passagieraufkommen während des langen Wochenendes, das mit dem Beginn der touristischen Hochsaison zusammenfällt. Es wird den Fluggästen dringend empfohlen, mindestens drei Stunden vor der Abflugzeit für internationale Flüge und mindestens zwei Stunden für Inlandsflüge am Flughafen einzutreffen. Weitere Informationen erhalten Sie über das Call Center 1722 oder unter 02-132.9511.