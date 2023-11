BANGKOK: Ein Vater und sein Sohn, die angeblich nach Übersee geflohen sind, um einer Anklage wegen Schweineschmuggels zu entgehen, haben sich am Dienstag (14. November 2023) nach ihrer Ankunft am Flughafen Suvarnabhumi dem Department of Special Investigation (DSI) gestellt.

Keiner der Verdächtigen sprach mit den am Flughafen wartenden Reportern.

Die beiden sind mutmaßlich Teil eines Schmugglerrings, der zwischen 2021 und Anfang dieses Jahres Tausende von Tonnen illegales gefrorenes Schweinefleisch verschifft hat.

Die beiden Verdächtigen kooperierten bei den Ermittlungen, um die Herkunft des Schweinefleischs, die Empfänger und andere Details der Schmuggeloperationen zu ermitteln, sagte DSI-Generaldirektor Pol-Maj Suriya Singhakamol am Dienstag.

Suriya sagte, dass die beiden Männer verdächtigt werden, 7,5 Tonnen gefrorenes Schweinefleisch bestellt zu haben, das in einem Lagerhaus in Samut Sakhon beschlagnahmt wurde. Er fügte hinzu, dass es Beweise gebe, die sie mit geschmuggeltem Schweinefleisch in mehreren anderen Kühlhäusern in Verbindung brächten, die als Vertriebszentren genutzt werden.

Auf die Frage von Reportern, was die DSI unternimmt, um die illegalen Schweinelieferungen zu beschlagnahmen, antwortete Suriya, dass der Schmuggel seit 2021 im Gange sei und ein Großteil des Schweinefleisches bereits an die Verbraucher verteilt worden sei.

Die Ermittlungen würden fortgesetzt, um andere große Finanziers des Schweineschmugglerrings ausfindig zu machen, fügte er hinzu.

Beweise deuten auch auf Korruption bei mindestens 10 Regierungsbeamten hin, die den Schmuggel unterstützten, sagte der DSI-Chef.

Die Entwicklung kam, nachdem Premierminister Srettha Thavisin Berichten zufolge seine Verärgerung über die langsamen Fortschritte bei der Untersuchung des Schweineschmuggels gegenüber den Beamten zum Ausdruck gebracht hatte.