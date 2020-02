PEKING (dpa) - Ein behinderter Jugendlicher soll Medienberichten zufolge in China gestorben sein, weil sein am Coronavirus erkrankter Vater in Quarantäne musste und sich nicht mehr kümmern konnte.

Nach dem Tod des hilflosen 16-Jährigen, der unter zerebraler Kinderlähmung litt, seien der Parteichef und Bürgermeister des Dorfes Huajiahe bei Hongan in Zentralchina aus ihren Ämtern entlassen worden, berichtete die Tageszeitung «China Daily» am Dienstag. Ihnen werde Vernachlässigung ihrer Pflichten vorgeworfen.

Der Junge war schon am Mittwoch vergangener Woche gestorben, hieß es in den Berichten. Über den chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo habe der Vater zuvor Hilfe für den Sohn gesucht und auch ein Foto seines Bildschirms veröffentlicht, das zehn vergebliche Anrufe an dem Tag beim Parteichef zeigen soll.

Der Vater war am Montag mit dem Coronavirus diagnostiziert und in ein Krankenhaus gebracht worden, auch ein zweiter Sohn im Alter von elf Jahren musste in Quarantäne. Der Vater berichtete außerdem, Parteifunktionäre des Dorfes hätten ihn informiert, dass sein älterer Sohn zwischen Freitag und Dienstag nur zweimal Nahrung bekommen habe, wie die Hongkonger Zeitung «South China Morning Post» schrieb. Die Mutter lebt demnach seit mehreren Jahren nicht mehr.

Mit Drohne bei Überwachung von Dörflern in China geholfen



Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus hat ein chinesischer Fotograf nach eigener Darstellung mit seiner Drohne bei der Überwachung von Dorfbewohnern geholfen. Zu seinem Video, das viral gegangen war, sagte Guo Junjie am Dienstag telefonisch der Deutschen Presse-Agentur in Peking, er habe mit Zustimmung des Dorfkomitees in seinem Heimatdorf Caowu in Baimiaozi, 30 Kilometer südöstlich von Hohhot in der Inneren Mongolei, ältere Leute mit seiner Drohne verfolgt. Die Dorfbewohner hätten sich nicht an Anweisungen gehalten, zuhause zu bleiben und einen Mundschutz zu tragen.

«Es war mit Erlaubnis des Dorfkomitees - jeder war vorher informiert, dass die Drohne fliegen würde, weil es ja die persönliche Privatsphäre betrifft», sagte Guo Junjie. «Es zielte vor allem auf diese unfolgsamen älteren Leute.» Das Video habe er später auf die Kuaishou-Plattform hochgeladen, sagte der Fotograf, dem dort 170 000 Nutzer folgen.

In dem Video sagt eine männliche Stimme zu der älteren Dorfbewohnerin: «Sie sollten nicht draußen rumlaufen, ohne eine Maske zu tragen.» Auch wurde sie aufgefordert: «Besser, Sie gehen jetzt nach Hause - und Händewaschen nicht vergessen!»

Zu Fragen nach dem starken Hall in der Ansage sagte Guo Junjie, es sei seine Stimme in Echtzeit gewesen. Warum kein Rotorgeräusch zu hören gewesen sei, erklärte der Fotograf damit, dass die Drohne keine Fluggeräusche aufgezeichnet habe. Er habe seine Stimme direkt aufgenommen. Jetzt helfe er übrigens auch anderen Dörfern, fügte Guo Junjie hinzu.

Über das Video hatte die «Global Times», die vom kommunistischen Parteiorgan «Volkszeitung» herausgegeben wird, auf Twitter und ihrer Webseite berichtet. Auf Twitter äußerten Nutzer aber Zweifel an der Echtheit, unter anderem weil die Ansagen in dem Video einen sehr humorvollen Unterton hatten und von «Tantchen» die Rede war - was in China aber durchaus eine höfliche Anrede ist.

Es war aber auch vermutet worden, dass die Polizei hinter dieser oder ähnlichen anderen Drohnenaktionen stecken könnte. Eine Meldung, die diesen Eindruck erweckte, hatte die Deutsche Presse-Agentur am Montagabend zurückgezogen - weil sich das nicht zweifelsfrei verifizieren ließ.

Die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua veröffentlichte am Dienstag ein ähnliches Video, auf dem auch ältere Leute als «Tantchen und Onkels» über den Lautsprecher einer Drohne aufgefordert wurden, nicht draußen herumzulaufen, sondern «sofort nach Hause zu gehen». Auch sollten sie Mundschutz tragen, wurde ihnen aus der Luft geraten.