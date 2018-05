Von: Redaktion DER FARANG | 26.05.18

SA KAEO: Die Polizei verhaftete am späten Donnerstagabend einen Vanfahrer, der in Sa Kaeos Bezirk Wang Nam Yen eine Kambodschanerin vergewaltigt haben soll.

Der 52-Jährige wird beschuldigt die 33-jährige Frau missbraucht zu haben. Sie rief ihren Ehemann an, der daraufhin die Polizei alarmierte. Wenig später wurde der Vanfahrer gestellt. Die Frau sagte der Polizei, der Fahrer habe sie in Wang Nam Yen nach Hause bringen wollen, nachdem er zuvor andere Fahrgäste am Markt Rong Klua in Aranyaprathet abgesetzt hatte. Als sie der einzige Passagier war, erklärte der Fahrer der Kambodschanerin, er müsse für den Van Gas tanken. Deshalb nehme er eine Abkürzung zu einer NGV-Tankstelle. Auf dem Weg zur Station sei sie vergewaltigt worden. An der Tankstelle schaffte sie es, ihren Mann anzurufen.