PHUKET: Angesichts des drastischen Rückgangs des Tourismus können Dutzende von Vans- und Taxifahrern sowie Reiseveranstaltern ihre Fahrzeugkredite nicht mehr zurückzahlen. Mit Schuldenzahlungen von rund 20.000 Baht oder mehr pro Monat und wenig bis gar keinem Einkommen stehen Fahrer und Reiseveranstalter vor der Pfändung ihrer Fahrzeuge.

Am Montagmorgen versammelten sich rund 50 Fahrer und Reiseveranstalter in Saphan Hin und forderten den Fahrzeughersteller Toyota auf, ihnen eine Frist für die Rückzahlung ihrer Darlehen für Fahrzeuge zu gewähren, die in Phukets Tourismusindustrie eingesetzt werden oder stillgelegt wurden.

Fahrer und Unternehmen legten eine Petition mit 709 Unterschriften vor, in der sie die Finanzabteilung von Toyota aufforderten, ihnen mindestens eine dreimonatige Stundung für die Rückzahlung ihrer Darlehen zu gewähren, ohne die Zinsen zu erhöhen. Laut Narong Chutong wollen Betroffene am Dienstag mit Führungskräften von Toyota sprechen. „Wir alle leiden unter den Auswirkungen von Covid-19. Es gibt keine Touristen, keine Arbeit und somit auch kein Einkommen, was es unmöglich macht, Darlehensrückzahlungen für unsere Fahrzeuge zu leisten", unterstrich Narong.