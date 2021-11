Von: Redaktion (dpa) | 14.11.21

NEW YORK: Ein Gemälde des niederländischen Künstlers Vincent van Gogh (1853-1890) ist bei den traditionellen Herbstauktionen in New York für mehr als 70 Millionen Dollar (rund 60 Millionen Euro) versteigert worden. Das 1889 entstandene Werk «Cabanes de bois parmi les oliviers et cyprès» sei nach einem fünfminütigen Wettstreit zwischen elf Bietern schließlich für 71,35 Millionen versteigert worden, teilte das Auktionshaus Christie's am Freitag mit. Der Höchstbietende wolle anonym bleiben.

Auch zwei weitere Gemälde von van Gogh wurden für hohe Summen versteigert: Das 1890 entstandene und ursprünglich nur auf rund 5 Millionen Dollar geschätzte «Jeune homme au bleuet» brachte rund 47 Millionen Dollar, «Meules de blé» rund 36 Millionen. Zudem wurde unter anderem ein Werk des französischen Malers Paul Cézanne (1839-1906) - «L'Estaque aux toits rouges» - für rund 55 Millionen Dollar versteigert. Insgesamt verkaufte Christie's eigenen Angaben zufolge bei der Auktion am Donnerstag Kunst für rund 750 Millionen Dollar.