PHUKET: Im Internet hat sich ein Video verbreitet, das einen thailändischen Minibusfahrer zeigt, der einen Ausländer in Phuket mit einer Eisenstange bedroht. Die Polizei hat ihre Ermittlungen in dem Fall bereits aufgenommen.

Das am Sonntag (2. Juli 2023) veröffentlichte Video zeigt einen weißen Minibus, der am Straßenrand vor einem Café in der Ratsada Road in Phuket parkt. Der Fahrer, der ein rotes Hemd und eine Jeans trägt, steigt aus, während der ausländische Mann sein Gepäck auf dem Gehweg aufsammelt.

Der Fahrer geht mit einer Eisenstange in der Hand auf den Ausländer zu und versucht, ihn auf den Kopf zu schlagen. Das ausländische Opfer weicht dem Schlag aus und versucht, sich vom Fahrer zu entfernen. Der Fahrer verfolgt den Ausländer und bedroht ihn weiter.

Der Name des Reiseveranstalters – „Haad Yai River Tour“ – ist auf der Seite des Minibusses klar zu erkennen, das Kennzeichen des Fahrzeugs leider nicht.

Nach Angaben das thailändischen Nachrichtenportals „ThaiRath“ war der Minibus voll mit Touristen besetzt, weshalb sich viele Netizen besorgt über das aggressive Verhalten des Fahrers gegenüber dem Ausländer sowie die Sicherheit der anderen Passagiere äußerten.

Nachdem das Video verbreitet wurde, untersuchten Beamte der Polizeistation Mueang Phuket den Vorfall. Sie befragten auch Zeugen vor Ort und konnten den Fahrer des Minibusses identifizieren.

Die Beamten kontaktierten den Ausländer in dem Video, der später als ein 35-jähriger Mann aus Singapur identifiziert wurde, um eine Anzeige gegen den aggressiven Fahrer zu erstatten. Der Tourist erklärte, dass der Fahrer eine zusätzliche Gebühr von 100 Baht für das von ihm gewünschte Ziel, das Grand Supicha City Hotel, verlangte.

Der Ausländer erzählte weiter, dass er sich geweigert habe zu zahlen, woraufhin der Fahrer wütend wurde und ihn wegjagte. Der parkte den Minibus daraufhin vor dem Café, warf sein Gepäck auf den Gehweg und versuchte, ihn zu schlagen, bevor ein Kunde des Cafés gerade noch rechtzeitig eingriff.

Die Polizeibeamten nannten keine konkreten Anklagen oder Strafen, denen der Fahrer ausgesetzt ist. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass gewaltsame Angriffe gegen andere Personen mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Monat oder einer Geldstrafe von bis zu 1.000 Baht oder beidem geahndet werden können, sofern das Opfer keinen körperlichen oder geistigen Schaden erleidet.