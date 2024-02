Valentinstag in New York

Von: Redaktion DER FARANG | 15.02.24

NEW YORK: Bei strahlendem Sonnenschein, eiskalten Temperaturen und mit viel Konfetti haben sich zahlreiche Paare am Valentinstag mitten auf dem New Yorker Times Square das Ja-Wort gegeben. «Wir haben erst am Freitag erfahren, dass das klappen wird», sagte Kathy Gualotuna, nachdem sie am Mittwoch auf dem berühmten Platz mitten in Manhattan ihren Verlobten Peter Ruggles geheiratet hatte - als erstes Paar des Tages. «Wir sind glücklich und aufgeregt.»

Neben den Hochzeiten gab es auch mehrere Verlobungsanträge, bei denen die Frage dann groß auf einem der vielen Bildschirme rund um den Platz herum erschien. Organisiert wurde die Aktion wie auch in den Jahren zuvor vom Nachbarschaftsverband Times Square Alliance, der die Paare per Wettbewerb aussuchte.

Ein besonderes Valentinstags-Angebot gab es auch vom Empire State Building: Ein Abendessen ganz alleine auf der Aussichtsplattform im 102. Stock des berühmten Gebäudes, dessen Spitze am Abend des Valentinstages zudem in Pink erstrahlen und wie ein Herzschlag pulsieren sollte, wie die Betreiber mitteilten. Der Kostenpunkt lag dafür allerdings bei 10.000 Dollar (rund 9300 Euro). Ein deutlich günstigeres Geschenk bot der Zoo im Stadtteil Bronx: Eine Madagaskar-Fauchschabe, benannt nach dem oder der Allerliebsten, für 15 Dollar.