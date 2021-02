Valentinstag im The Bikers Café Thailand

Von: Redaktion DER FARANG | 12.02.21

SATTAHIP: The Bikers Café Thailand lädt seine Gäste am Valentinstag am Sonntag, den 14 Februar 2021 ein, den Tag der Liebe kulinarisch zu feiern:

Liebe Gäste, die Europäer feiern den Valentinstag seit etwa 1950. Paare und Verliebte beschränken sich jedoch meist darauf, einen Blumenstrauß, Pralinen oder sonstige kleine Aufmerksamkeiten zu schenken. Für die einen hat dieser Tag eine große Bedeutung, die anderen finden ihn jedoch eher kitschig.

Wie auch immer - wenn du jemanden wirklich sehr gerne hast, dich aber bisher nicht getraut hast, es ihr oder ihm zu sagen, ist der Valentinstag immerhin eine Gelegenheit, endlich den "ersten Schritt" zu wagen.

Oder er ist einfach ein Anlass, seiner oder seinem "Angebeteten" mal wieder zu sagen: Ich liebe dich!

In diesem Sinn freut es uns, dass wir allen weiblichen Gästen am Sonntag 14. Februar persönlich eine Rose überreichen werden. Herzlich willkommen!

Und: Schön ist es doch, irgendwo in einer einmaligen Umgebung und einer speziellen Atmosphäre essen zu gehen oder einen guten Kaffee zu geniessen. Vielleicht mit dem Partner/Partnerin oder mit Freunden? Sie sind immer herzlich willkommen!

Mit den besten Grüßen aus Sattahip,

Achara Koller und Lung Tin mit Team



Übrigens: Wir heißen alle herzlich willkommen, von Bikern, Familien, Paaren, Singles, einfach alle, die gutes Essen in einer einzigartigen Atmosphäre genießen möchten.



Hier finden Sie eine Übersicht zu unseren Speisen und Getränken.

Öffnungszeiten:



Mittwoch bis Freitag: 12.00 – 21.00 Uhr

Samstag/ Sonntag: 09.00 – 21.00 Uhr

Montag/ Dienstag: geschlossen

Reservierung unter der Rufnummer 087.744-2961. Mehr unter Bikers-Cafe.com.



The Bikers Café Thailand, Ramnut 15, Plutaluang, Sattahip. Standort auf Google Maps. Koordinaten: 12.678059, 100.958995.