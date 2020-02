Von: Björn Jahner | 08.02.20

BANGKOK: Im Restaurant The Terrace@72 des Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside wird am Valentinstag am Freitag, 14. Februar von 18 bis 22 Uhr auf der Uferpromenade am Chao-Phraya-Fluss ein außergewöhnliches internationales Meeresfrüchtebuffet für 1.400 Baht net. pro Person angeboten.

Im Preis inklusive sind zwei Gläser Sekt, eine kleine Packung Makronen und alkoholfreie Getränke. Die Sitzplätze am Fluss sind begrenzt, wer zuerst kommt, mahlt zuerst!

Reservierung, Tel.: 02-688.1000 Durchwahl 80118. Ort: Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside, 2074 Charoenkrung Road.

Mehr erfahren Sie über die Webseite: Ramada Plaza by Wyndham.