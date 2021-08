Von: Björn Jahner | 08.08.21

BANGKOK: Die hohe Zahl Covid-19-bedingter Selbstmorde im Land will die Thai Health Promotion Foundation mit der neuen Kampagne „Vaccine Jai“reduzieren.

Das Modell wurde laut der Stiftung in Zusammenarbeit mit der Srinakharinwirot-Universität und dem Department of Mental Health entwickelt. Es soll psychisch instabilen Personen, die unter den Auswirkungen der Corona-Krise leiden, als eine Art Hilfsmittel zur Entwicklung mentaler Stärke dienen. Gemäß dem Direktor der Thai Health Promotion Foundation, Chatwut Wangwon, könnten mehr als vier Millionen Menschen im Land, die in der Tourismusbranche beschäftigt waren, jedoch durch die Pandemie in die Arbeitslosigkeit gestürzt wurden, selbstmordgedanken entwickeln, da sie kein Einkommen mehr generieren können.



„Vaccine Jai“ ist laut Khun Chatwut ein Instrument zur Beurteilung der psychischen Gesundheit und Bewertung von Risiken sowie zur Entwicklung von Richtlinien für pandemiebedingte psychische Gesundheitsprobleme. Das Programm ist jederzeit zugänglich und beinhaltet einen Katalog mit 20 Fragen, die jeden Monat geändert werden. Khun Chatwut folgend soll „Vaccine Jai“ besonders Personen aus der lokalen Tourismusbranche beim Training der psychischen Gesundheit unterstützen.