USA veröffentlichen Zahl ihrer Atomsprengköpfe

Von: Redaktion (dpa) | 06.10.21 | Aktualisiert um: 17:25

WASHINGTON: Erstmals seit Jahren geben die USA Einblick in ihre Atomwaffenbestände. Damit will Washington nach eigenen Angaben Transparenz demonstrieren. Diese sei für die Bemühungen bei der Nichtverbreitung und Abrüstung von Atomwaffen essenziell.

Die USA haben erstmals seit Jahren die Zahl ihrer Atomsprengköpfe veröffentlicht. Nach Angaben des US-Außenministeriums vom Dienstag (Ortszeit) gab es am 30. September 2020 einen Bestand von 3750 Atomsprengköpfen. Das waren 55 weniger als im Jahr zuvor (3805). Zuletzt hatten die USA im September 2017 aktuelle Zahlen veröffentlicht.

Seit dem Höchststand im Jahr 1967 ist den Angaben zufolge die Zahl der Sprengköpfe um 88 Prozent gesunken. Zum Höhepunkt des Kalten Krieges verfügten die USA über einen Bestand von 31.255 Sprengköpfen. Seit dem Fall der Berliner Mauer 1989 sei die Anzahl der Sprengköpfe von damals 22.217 um 83 Prozent abgebaut worden.

Die Offenlegung der Zahlen sei ein «Akt des guten Willens» der USA und demonstriere die Verpflichtung des Landes zur Transparenz, sagte die beim Außenministerium für Waffenkontrolle zuständige Beamtin, Bonnie Denise Jenkins. Transparenz trage dazu bei, Vertrauen in Rüstungskontrollregime aufzubauen und verringere das Risiko nuklearer Fehleinschätzungen. «Da wir, gemeinsam mit Großbritannien und Frankreich, Transparenz in Bezug auf unsere Nuklearbestände demonstrieren, fordern wir andere Staaten mit Atomwaffen auf, dies ebenfalls zu tun», forderte Jenkins.

Als Atommächte gelten laut der US-Organisation Arms Control Association neben den USA, Großbritannien und Frankreich noch Russland, die Volksrepublik China, Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea.

Die vom US-Außenministerium veröffentlichten Zahlen bilden den US-Atomwaffenbestand vom Jahr 1945 bis zum 30. September 2020 ab. Während die Informationen im weiteren Verlauf der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump (2017-2021) unter Verschluss gehalten und keine weiteren Zahlen veröffentlicht wurden, bekannte sich die Regierung seines Nachfolgers Joe Biden nun zu mehr Transparenz.

Laut US-Angaben sind rund 2000 weitere Atomsprengköpfe derzeit ausgemustert. Sie sollen demontiert werden. Seit 1994 hätten die USA 11.683 Atomsprengköpfe abgebaut. Seit September 2017 seien es 711 weniger, hieß es.

Die Zahl nichtstrategischer Atomwaffen wurde seit dem 30. September 1991 um mehr als 90 Prozent reduziert, wie es weiter hieß. Während des Kalten Krieges hätten die USA über eine große Zahl und ein großes Spektrum nichtstrategischer nuklearer Waffen verfügt, die auch als taktische Atomwaffen bezeichnet werden. Diese haben deutlich geringere Reichweiten als die strategischen, die über einen Kontinent hinaus eingesetzt werden können. Seit 1991 hätten die Vereinigten Staaten fast alle diese Waffen ausgemustert und demontiert, hieß es.

Ende vergangener Woche setzten Vertreter Russlands und der USA Gespräche über eine atomare Rüstungskontrolle in Genf fort. Die beiden Atommächte begannen Ende Juli in der Schweiz die neuen Gespräche, auf die sich zuvor der russische Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Joe Biden bei einem Gipfel Mitte Juni in Genf geeinigt hatten.

Die Gespräche gelten als wichtiges Signal für die globale Sicherheit. Grundlage ist das einzig noch verbliebene große Abkommen zur Rüstungskontrolle der USA mit Russland: der Vertrag über die strategische atomare Abrüstung New Start. Dieser begrenzt die Nukleararsenale beider Länder auf je 800 Trägersysteme und je 1550 einsatzbereite Atomsprengköpfe. Die USA hatten sich mit dem Vorwurf, Russland halte sich nicht an Regeln, bereits aus mehreren Abkommen verabschiedet.