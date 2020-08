USA und Russland reden in Wien über atomare Rüstungskontrolle

Von: Redaktion (dpa) | 17.08.20

WIEN: Die USA und Russland haben eine neue Gesprächsrunde über atomare Rüstungskontrolle begonnen. In Wien trafen sich am Montag der US-Sonderbeauftragte für Abrüstungsfragen, Marshall Billingslea, und der russische Vize-Außenminister Sergej Rjabkow. «Aufgeschlossener professioneller Dialog ist besser als propagandistische Rhetorik, die in diesem Bereich eine lange Zeit vorgeherrscht hat», twitterte der russische UN-Diplomat Michail Uljanow am Montag zu Gesprächsbeginn. Die Gespräche sollen an diesem Dienstag fortgesetzt werden.

Über die Chance auf eine schnelle Einigung hatte Russland sich am Sonntag noch skeptisch gezeigt. Er sehe noch erhebliche Diskrepanzen, sagte Rjabkow der Agentur Interfax. Die Haltung der Amerikaner sei aber positiv.

Die zweitägigen Verhandlungen folgen auf ein Treffen von Experten beider Seiten, die sich Ende Juli mit Militärdoktrinen, Bedrohungspotenzialen und Fragen der Verifikation auseinandergesetzt hatten. Danach sprach US-Außenminister Mike Pompeo von Fortschritten. Die USA wollen allerdings, dass sich China an den Gesprächen beteiligt. China weigert sich bisher, über sein vergleichsweise kleines, aber wachsendes Atomwaffenarsenal zu verhandeln.

Die Gespräche finden ein halbes Jahr vor Ablauf des New-Start-Abkommens statt. Dies ist der letzte verbliebene Vertrag über die Kontrolle von Atomwaffen der beiden Länder. Sie besitzen zusammen rund 90 Prozent der weltweiten Atomwaffen. Der Vertrag begrenzt die russischen und amerikanischen Nukleararsenale auf je 800 Trägersysteme und 1550 einsatzbereite Atomsprengköpfe. Wird der New-Start-Vertrag nicht verlängert oder kein neues Abkommen geschlossen, gäbe es erstmals seit Jahrzehnten kein Abkommen mehr, das den Bestand an strategischen Atomwaffen begrenzt.