USA schicken Fluggiganten zu Militärschau in Tschechien

Von: Redaktion DER FARANG | 18.09.19

OSTRAVA (dpa) - Ein Exemplar des größten Flugzeugtyps der US-Luftwaffe ist zu einer militärischen Leistungsschau in Tschechien eingetroffen. Die C5M-Super-Galaxy landete am Mittwoch auf dem Flughafen in Ostrava (Ostrau). Das 75 Meter lange Flugzeug sei eine der Hauptattraktionen der «Nato-Tage» am kommenden Wochenende (21./22. September), teilten die Veranstalter mit. Tschechien feierte im März 20 Jahre Nato-Mitgliedschaft.

Das Großraumtransportflugzeug brachte in seinem Rumpf zwei Hubschrauber vom Typ AH-1Z Viper und UH-1Y Venom mit. Die tschechische Regierung hatte jüngst den Kauf von zwölf der Kampf- und Allzweckhelikopter zum Gesamtpreis von umgerechnet mehr als einer halben Milliarde Euro beschlossen.

Mit dem Langstreckenbomber vom Typ Boeing B-52 ist in Ostrava ein weiterer US-Fluggigant zu sehen. Gleich drei militärische Kunstflugstaffeln haben ihre Teilnahme zugesagt - die französische Patrouille de France, das PC-7-Team der Schweizer Luftwaffe und die Midnight Hawks der finnischen Streitkräfte.

Die «Nato-Tage» gelten als größte militärische Leistungsschau in Mitteleuropa. Im vorigen Jahr wurde die Zahl der Besucher auf rund 220.000 geschätzt. Der Eintritt ist frei. Deutschland präsentiert sich mit dem Kampfjet Tornado und dem Marine-Hubschrauber Sea Lynx. Gastland ist in diesem Jahr Rumänien.