USA, Russland und Israel beraten über Nahost-Sicherheit und Iran

JERUSALEM (dpa) - Inmitten der massiven Spannungen zwischen USA und Iran haben sich die Sicherheitsberater von Israel, Russland und den USA in Jerusalem getroffen. Bei dem ersten Treffen dieser Art in Jerusalem ging es um das Kriegsland Syrien und den Iran.

«Wir drei würden gerne ein friedliches, stabiles und sicheres Syrien sehen», sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Dienstag in Jerusalem. «Wir haben auch ein gemeinsames Ziel, um dieses größere Ziel zu erreichen: Dass keine ausländischen Truppen, die nach 2011 nach Syrien gekommen sind, in Syrien bleiben.»

Netanjahu betonte, dass Israel bereits «Hunderte Male» gegen Waffenlieferungen an seine Erzfeinde vorgegangen sei und dagegen, dass sich der Iran im Nachbarland Syrien militärisch etabliere.

US-Sicherheitsberater John Bolton griff den Iran scharf an. «Im ganzen Nahen Osten sehen wir den Iran als die Quelle von Kriegslust und Aggression», sagte Bolton. «Wir versammeln uns zu einem besonders kritischen Moment, während das radikale Regime des Irans und seine terroristischen Stellvertreter sich an noch mehr Runden gewaltsamer Provokationen im Ausland beteiligen.» Währenddessen breche im Iran die Wirtschaft zusammen.

Die US-Regierung will eine weltweite Koalition gegen die Führung in Teheran aufbauen. Bolton betonte allerdings, man sei offen für Gespräche mit der Islamischen Republik.

Der russische Sicherheitsberater Nikolai Patruschew verwies wiederum auf die Zusammenarbeit mit dem Iran. «Russland und der Iran bekämpfen gemeinsam den Terrorismus», sagte Patruschew. «Wir verstehen die Sorgen Israels und wir wollen, dass die Bedrohungen, die existieren, beseitigt werden.» Russland und der Iran unterstützen in Syrien den Machthaber Baschar al-Assad. «Wir müssen Frieden, Sicherheit und auch die Souveränität Syriens sicherstellen», sagte Patruschew.

Nach israelischen Medienberichten könnte ein Ergebnis des Treffens sein, dass die USA und Israel Assads Herrschaft über Syrien anerkennen. Im Gegenzug könnte Russland den Abzug aller ausländischen Truppen inklusive des Irans aus Syrien fordern.