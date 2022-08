USA loben Thailands Covid-Bekämpfung

BANGKOK: Auf der APEC-Gesundheitstagung in der vergangenen Woche lobten die Vereinigten Staaten von Amerika Thailand für seine wirksamen Maßnahmen zur Covid-19-Bekämpfung und Gesundheitssicherheit.

Washington sagte außerdem Unterstützung bei der Verfolgung der globalen Gesundheitssicherheit zu, insbesondere bei Laborsystemen und der Ausbildung von Arbeitskräften.

Die stellvertretende Premierministerin und Gesundheitsministerin Anutin Charnvirakul führte im Rahmen der APEC-Gesundheitswoche in Bangkok bilaterale Gespräche mit Andrea Palm, der stellvertretenden US-Gesundheitsministerin (Deputy Secretary of Health and Human Services).

Die stellvertretende Ministerin beglückwünschte Thailand zur Ausrichtung des diesjährigen APEC-Treffens (Asia-Pacific Economic Cooperation) und lobte das Königreich für seine wirksame Covid-19-Reaktion in den Bereichen medizinische Behandlung und Impfschutz.

Palm sagte, sie bewundere die Zusammenarbeit der thailändischen Bevölkerung bei der Einhaltung von Präventionsmaßnahmen wie dem Tragen von Masken und dem Abstandhalten von Personen und dankte Thailand für die Übermittlung von Daten über das Coronavirus an die USA in den ersten Tagen des Ausbruchs.

Thailand wurde außerdem ausgewählt, das ASEAN Center for Public Health Emerging Diseases (ACPHEED) zu beherbergen, und eingeladen, im nächsten Jahr am APEC High-Level Meeting on Health and the Economy teilzunehmen, das von den Vereinigten Staaten ausgerichtet wird.

Bei dieser Gelegenheit dankte Thailand den USA für ihre Unterstützung, insbesondere für die Spende von Millionen von mRNA-Impfstoffdosen.