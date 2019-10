USA bestätigen Tod von wichtigem Al-Kaida-Bombenbauer im Jemen

WASHINGTON (dpa) - Die US-Regierung hat den Tod eines wichtigen Bombenbauers des Terrornetzes Al-Kaida bestätigt.



Ibrahim al-Asiri sei bereits vor zwei Jahren bei einer Anti-Terror-Operation der USA im Jemen getötet worden, teilte US-Präsident Donald Trump am Donnerstag in Washington mit. Al-Asiri habe unter anderem den Sprengsatz gebaut, mit dem der sogenannte «Unterhosenbomber» Umar Farouk Abdulmutallab an Weihnachten 2009 ein Passagierflugzeug über Detroit in die Luft sprengen wollte. Abdulmutallab war 2012 in Detroit zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Der damals 24 Jahre alte Abdulmutallab hatte Weihnachten 2009 auf einem Flug von Amsterdam nach Detroit kurz vor der Landung einen Sprengstoff gezündet, den er in seiner Unterhose ins Flugzeug geschmuggelt hatte. Es entstand zwar ein Feuer, der Sprengstoff explodierte aber nicht wie geplant. Zudem überwältigten mutige Passagiere den Nigerianer. Eine Katastrophe wurde verhindert.

US-Medien hatten bereits im August 2018 gemeldet, dass Al-Asiri vermutlich bei einem CIA-Drohnenangriff im Jahr zuvor im Jemen getötet worden sei. In Trumps Mitteilung hieß es, der Tod des Bombenbauers sei ein schwerer Schlag für Al-Kaida auf der arabischen Halbinsel gewesen. «Die Vereinigten Staaten werden damit fortfahren, Terroristen wie Al-Asiri zur Strecke zu bringen, bis sie keine Bedrohung für unsere großartige Nation mehr darstellen.»