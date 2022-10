US-Vizepräsidentin kommt nach Bangkok

Von: Björn Jahner | 30.10.22

US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat ihre Teilnahme am APEC-Gipfel in Bangkok bestätigt. Foto: epa/Sam Wasson

BANGKOK: Das Weiße Haus hat bestätigt, dass die Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika im kommenden Monat am Treffen der führenden Politiker der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC) in Bangkok teilnehmen wird.

Am Freitag (28. Oktober 2022) gab die Sprecherin des Weißen Hauses Karine Jean-Pierre bekannt, dass die Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika Kamala Harris vom 18. bis 19. November 2022 nach Bangkok in Thailand reisen wird, um am Treffen der führenden Politiker der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC) teilzunehmen.

Der Schwerpunkt der Teilnahme der Vizepräsidentin wird auf der wirtschaftlichen Zusammenarbeit in der indopazifischen Region und den Zielen der USA als Gastgeber der APEC im Jahr 2023 liegen.

Während ihres Besuchs in Thailand wird die Vizepräsidentin mit führenden thailändischen Politikern und Vertretern der Zivilgesellschaft zusammentreffen. Auf dem Treffen sollen die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Thailand bekräftigt und weitere Kooperationsmöglichkeiten erörtert werden.