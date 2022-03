US-Vizepräsidentin Harris besucht Polen und Rumänien

WASHINGTON: US-Vizepräsidentin Kamala Harris ist angesichts des Kriegs in der Ukraine zu einer Reise nach Polen und Rumänien aufgebrochen. An diesem Donnerstag will sie nach Angaben des Weißen Hauses mit Polens Präsident Andrzej Duda und Ministerpräsident Mateusz Morawiecki über die Kämpfe in dem Nachbarland sprechen.

Geplant sei auch ein Treffen mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau, der zeitgleich in Warschau sei. Harris wolle in Polen außerdem mit Flüchtlingen aus der Ukraine sprechen. Am Freitag werde Harris nach Rumänien weiterreisen, hieß es aus dem Weißen Haus. In der Hauptstadt Bukarest werde sie den rumänischen Staatspräsidenten Klaus Iohannis treffen.

Das Weiße Haus hatte vorab mitgeteilt, Harris' Besuch werde angesichts der russischen Aggression die Stärke und Einheit des Nato-Bündnisses und die Unterstützung der USA für die Verbündeten an der Nato Ostflanke unterstreichen.

Bei dem Besuch in Polen dürfte auch die Frage einer möglichen Weitergabe polnischer Kampfjets an die Ukraine zur Sprache kommen. Das polnische Außenministerium hatte am Dienstagabend einen Plan zur indirekten Überlassung von Kampfflugzeugen an die Ukraine vorgestellt: Die Regierung in Warschau sei bereit, Jets vom Typ MiG-29 auf den US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz zu verlegen und sie den USA zur Verfügung zu stellen.

Das US-Verteidigungsministerium bezeichnete den Vorschlag jedoch umgehend als «nicht haltbar». Es verwies unter anderem auf geopolitische Bedenken, wenn Kampfjets von einem US- beziehungsweise Nato-Stützpunkt in den umkämpften ukrainischen Luftraum flögen.