US-Verteidigungsminister entschuldigt sich für mangelnde Kommunikation

WASHINGTON: Tagelang ist der US-Verteidigungsminister im Krankenhaus, doch den Grund kennt nicht einmal der US-Präsident. Nun ist Austin zurück im Pentagon - und entschuldigt sich.

Nach heftiger Kritik an seiner Informationspolitik hat sich US-Verteidigungsminister Lloyd Austin für die mangelnde Kommunikation über seinen Gesundheitszustand entschuldigt. Kurz nach seiner Rückkehr ins Pentagon gab Austin am Donnerstag eine seltene Pressekonferenz und sagte: «Ich hätte den Präsidenten über meine Krebsdiagnose informieren müssen. Ich hätte es auch meinem Team und der amerikanischen Öffentlichkeit sagen sollen und übernehme die volle Verantwortung. Ich entschuldige mich bei meinem Team und beim amerikanischen Volk.»

Bei Austin war Anfang Dezember Prostatakrebs in einem frühen Stadium diagnostiziert worden. Der 70-Jährige machte die Erkrankung aber erst am 9. Januar öffentlich. Selbst US-Präsident Joe Biden wusste nach Angaben des Weißen Hauses bis dahin nichts davon. Austin hielt zunächst auch geheim, dass er wegen Komplikationen infolge eines Eingriffes an der Prostata an Neujahr ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Er wurde erst am 15. Januar aus der Klinik entlassen und kehrte am Montag ins Pentagon zurück.

Austin sagte zur Erklärung, er habe Biden nicht mit seinen persönlichen Problemen belasten wollen. «Ehrlich gesagt war mein erster Instinkt, es privat zu halten. Ich glaube, es ist nichts Neues, dass ich ein ziemlich privater Typ bin.» Er wolle aber aus der Erfahrung lernen. Wenn man einen solchen Job annehme, verliere man die Privatsphäre, die die meisten Menschen erwarten dürften. «Das amerikanische Volk hat ein Recht darauf zu erfahren, ob seine politischen Entscheidungsträger mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben, die ihre Fähigkeit, ihre Aufgaben zu erfüllen, auch nur vorübergehend beeinträchtigen könnten.»

In den USA ist es üblich, dass die Öffentlichkeit sehr genau über den Gesundheitszustand ihrer Top-Politiker informiert wird. Es kam auch die Frage auf, wer inmitten internationaler Krisen wie dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine und der angespannten Lage im Nahen Osten im Pentagon eigentlich die Befehlsgewalt hat, wenn der Verteidigungsminister ausfällt. Austin versicherte am Donnerstag, er habe dies ausreichend klären lassen. Er habe sich auch bei Biden persönlich entschuldigt. Der Präsident habe mit Wärme reagiert, und Austin sei dankbar, dass er weiter Vertrauen in ihn habe. Einen Rücktritt ziehe er nicht in Betracht.

Prostatakrebs ist die zweithäufigste Krebsart bei Männern in den Vereinigten Staaten nach weißem Hautkrebs. Im frühen Stadium sind die Heilungschancen generell gut. Die Prostata (Vorsteherdrüse) ist ein walnussgroßes Organ, das beim Mann den Ansatz der Harnröhre umschließt.