US-Verteidigungsminister Austin - Trifft Gantz

TEL AVIV: US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat zum Auftakt eines zweitägigen Besuchs in Israel politische Gespräche aufgenommen. Vor einem Treffen mit seinem Amtskollegen Benny Gantz in Tel Aviv wurde Austin am Sonntag mit militärischen Ehren empfangen. Es ist der erste Besuch eines Ministers im Kabinett des neuen US-Präsidenten Joe Biden in Israel.

Der israelische Rundfunk berichtete, Gantz werde Austin voraussichtlich sagen, dass Israel sich von neuen Atomgesprächen in Wien ein «verbessertes» Abkommen mit dem Iran erhoffe. Dieses müsse sich auch mit der iranischen Expansionspolitik in der Region befassen.

Austin wollte in Israel auch den rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu treffen. Nach der vierten Wahl binnen zwei Jahren war Netanjahu erneut mit der Regierungsbildung beauftragt worden.

Ein Besuch in den Palästinensergebiete ist nicht vorgesehen, obwohl Bidens Regierung Unterstützung und politische Kontakte zu den Palästinensern wieder aufbauen will, um für eine Zwei-Staaten-Lösung zu werben. Unter der Führung von Bidens Vorgänger Trump hatten die Palästinenser die USA nicht mehr als akzeptablen Vermittler, sondern als parteiische Schutzmacht Israels betrachtet.

Austin war am Samstag zu einer mehrtägigen Reise aufgebrochen. Seine nächste Station nach Israel ist Deutschland. Dort will er sich am Dienstag mit Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und dem außen- und sicherheitspolitischen Berater der Bundeskanzlerin, Jan Hecker, treffen. Austin will laut Pentagon in Deutschland auch US-Truppen sowie die Kommandozentralen für Einsätze in Europa und Afrika besuchen.

Nach dem Besuch in Deutschland steht dann ein Treffen in Brüssel mit dem Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg an. Zum Abschluss will er in Großbritannien mit seinem Amtskollegen Ben Wallace zusammenkommen.