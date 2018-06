Von: Redaktion DER FARANG | 05.06.18

Demokratische Senatorin von New Hampshire Jeanne Shaheen. Foto: epa/Michael Reynolds

WASHINGTON (dpa) - Der Aufruf des US-Botschafters in Deutschland, Richard Grenell, zur Stärkung konservativer und populistischer Kräfte in Europa stößt auch in seinem Heimatland auf scharfe Kritik.



«Wenn Botschafter Grenell nicht bereit ist, auf politische Erklärungen zu verzichten, sollte er unverzüglich abberufen werden», twitterte die demokratische Senatorin Jeanne Shaheen in der Nacht zum Dienstag (Ortszeit). Botschafter sollten sich nicht in die lokale oder regionale Politik einmischen, «indem sie politische Parteien, Kandidaten oder Anliegen unterstützen».

Auch ihr Parteikollege und Senator Chris Murphy kritisierte Grenells Äußerungen. «Dieses Interview ist schrecklich, Botschafter sollten keine politische Partei im Ausland «stärken»», erklärte Murphy, der auch Mitglied des Senatsausschusses für Außenpolitik ist. Grenell habe ihm persönlich versichert, dass er sich als Botschafter aus der Politik heraushalten werde, sagte der Senator.

Auf Twitter wies Grenell Vorwürfe zurück, er wolle Kandidaten oder Parteien direkt unterstützen. Dies sei «lächerlich», schrieb er. Es gebe aber ein Erwachen einer stillen Mehrheit - jene, die Eliten und ihre Blase ablehnten. US-Präsident Donald Trump stehe an der Spitze dieser Mehrheit.

Das US-Außenministerium versuchte ebenfalls, den Schaden zu begrenzen. «Botschafter Grenell hat seine Kommentare via Twitter klargestellt und hervorgehoben, dass es nicht die Politik der USA ist, Kandidaten oder Parteien zu unterstützen», zitierte die US-Nachrichtenseite «Politico» einen Sprecher. Grenell habe in dem Interview allgemeine Bemerkungen gemacht.

In dem am Sonntag veröffentlichten Interview der konservativen Plattform Breitbart hatte sich der 51-Jährige für einen Diplomaten ungewöhnlich deutlich politisch geäußert. «Ich möchte unbedingt andere Konservative in ganz Europa stärken», hatte Grenell erklärt.

Später sorgte seine Einladung an den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz für Irritationen: Grenell, der Kurz als «Rockstar» der europäischen Politik bezeichnet hatte, richtet am 13. Juni ein Mittagessen für den konservativen Politiker aus.