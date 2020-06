Von: Redaktion (dpa) | 26.06.20 | Aktualisiert um: 10:05 | Überblick

WASHINGTON: Der US-Senat will Bemühungen Chinas zum Aushöhlen der Autonomie Hongkongs mit Sanktionen bestrafen. Die Parlamentskammer beschloss am Donnerstag einstimmig einen entsprechenden Gesetzesentwurf, den die Senatoren Chris Van Hollen (Demokraten) und Pat Toomey (Republikaner) einbrachten. Van Hollen teilte mit, damit solle sichergestellt werden, dass China seine Verpflichtungen etwa zur Wahrung einer unabhängigen Justiz und der Meinungs- sowie Versammlungsfreiheit in Hongkong einhalte.

Van Hollen teilte mit, mit dem Gesetz solle China für anhaltende Bemühungen zur Rechenschaft gezogen werden, «Freiheit und Demokratie in Hongkong auszulöschen». Toomey sagte, die in dem Gesetz vorgesehenen Sanktionen «werden diejenigen in China bestrafen, die versuchen, die Autonomie Hongkongs zu untergraben». Der Entwurf muss noch vom Repräsentantenhaus verabschiedet und von US-Präsident Donald Trump unterzeichnet werden, bevor er Gesetzeskraft erlangt.

Die USA hatten sich bereits im vergangenen Jahr hinter die Bemühungen zur Bewahrung der Demokratie in Hongkong gestellt. Der US-Kongress hatte fast einstimmig zwei Gesetze beschlossen, die die Proteste in der asiatischen Metropole unterstützen sollten. Trump hatte die Gesetze im November unterzeichnet. China hatte gegen die «unverhohlene Einmischung in innere Angelegenheiten» protestiert.

Seit der Rückgabe 1997 an China wird Hongkong nach dem Grundsatz «ein Land, zwei Systeme» unter Chinas Souveränität autonom regiert. Anders als die Menschen in der kommunistischen Volksrepublik genießen die sieben Millionen Hongkonger weitgehende Rechte wie Versammlungs- und Meinungsfreiheit. Inzwischen fürchten sie aber, dass ihre Freiheiten zunehmend eingeschränkt werden.

Pompeo will Europäer für harten Kurs gegenüber China gewinnen

US-Außenminister Mike Pompeo will die Europäer für einen harten Kurs gegenüber der aufstrebenden Großmacht China gewinnen. Die EU und die USA müssten im Interesse «der Erhaltung unserer freien Gesellschaften, unseres Wohlstandes und unserer Zukunft» zusammenarbeiten, um den Herausforderungen zu begegnen, sagte Pompeo in einer Videokonferenz der US-Stiftung German Marshall Fund am Donnerstag. Die USA hätten einen Vorschlag des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell für einen Dialog zwischen den USA und der EU zu China angenommen. «Die Herausforderung, die wir gemeinsam versuchen zu lösen, besteht darin, wie wir Freiheit und Demokratie auf beiden Seiten des Atlantiks bewahren und unsere Bürger schützen können», sagte Pompeo.

Die EU-Außenminister hatten sich Mitte des Monats in einer Videokonferenz mit Pompeo zum Thema China ausgetauscht. Vor allem Deutschland machte zu dem Anlass allerdings deutlich, dass es trotz des wachsenden Drucks der USA nicht auf offenen Konfrontationskurs zu China gehen will.

Der EU-Außenbeauftragte hatte dann in der Konferenz den Start eines EU-USA-Dialogs zu China vorgeschlagen. Er soll sich nach Willen des Spaniers mit der Frage beschäftigen, welche Herausforderungen die Politik und die Ambitionen Chinas für die EU und die Vereinigten Staaten bedeuten und wie auf sie reagiert werden kann.

Die transatlantischen Partner sind zum Beispiel uneins darüber, wie China dazu gebracht werden kann, sich an internationale Spielregeln im Handel zu halten. Die USA setzten auf einen harten Kurs mit Strafzöllen, wohingegen die EU eine internationale Verhandlungslösung über die Welthandelsorganisation (WTO) anstrebt.

Pompeo hatte kurz vor der Videokonferenz noch einmal indirekt zu einem harten Kurs gegenüber China aufgerufen. «Wir alle müssen uns der Bedrohung der chinesischen Kommunistischen Partei für unsere Lebensweise bewusst sein», sagte er. Sie sei eine wachsende Herausforderung für «alle freien Menschen».