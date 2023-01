US-Schauspieler Adam Rich gestorben

Von: Redaktion (dpa) | 10.01.23 | Aktualisiert um: 00:40

NEW YORK: Der US-Schauspieler Adam Rich ist tot.

Rich sei bereits am Samstag im Alter von nur 54 Jahren in Los Angeles gestorben, berichteten US-Medien am Montag unter Berufung auf seinen Sprecher. Eine Todesursache wurde zunächst nicht mitgeteilt. Der 1968 in New York geborene Rich war schon als Kind mit der Fernsehserie «Eight is Enough» berühmt geworden. In den vergangenen Jahren hatte der Schauspieler, der unverheiratet war und keine Kinder hatte, immer wieder öffentlich von seinem Kampf gegen die Medikamentensucht berichtet.