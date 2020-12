Von: Redaktion DER FARANG | 11.12.20

BANGKOK: Die US-Sängerin Cher hat auf Twitter auf die Notlage des Gorillas Bua Noi aufmerksam gemacht, der seit 30 Jahren über einem Bangkoker Einkaufszentrum lebt. Da deren Partner vor einigen Jahren gestorben ist, ist sie der einzige Gorilla Thailands.

Chers Mission kommt kurz nach ihrer Rettung des 36-jährigen Kaavan in Pakistan, der als der einsamste Elefant der Welt bezeichnet wird. Der von der Sängerin bevorzugten Wohltätigkeitsorganisation Free the Wild gelang es, Kaavan in ein kambodschanisches Schutzgebiet umzusiedeln, nachdem er jahrelang in einem Zoo in Islamabad allein und unter angeblich unbefriedigenden Bedingungen gelebt hatte.

Während Kaavan in Sicherheit ist, hat die Notlage von Bua Noi, der im Pata Zoo im obersten Stockwerk eines Einkaufszentrums in Bangkok lebt, die Aufmerksamkeit der Sängerin erregt. Der Zoo beherbergt seit den 1980er Jahren auf zwei Etagen verschiedene Affenarten, Reptilien und Vögel. Die Tierhaltung wurde von Tierschützern bereits mehrfach scharf kritisiert.

Mark Cowne von Free the Wild sagte, seine Organisation stehe in Kontakt mit der thailändischen Regierung in der Hoffnung, Bua Noi sowie eine Reihe anderer Tiere im Pata Zoo, darunter ein Orang-Utan und sein Baby, umsiedeln zu können. „Keines dieser Tiere scheint richtig gepflegt zu werden, und die Berichte, die wir erhalten haben, bezeichnen den Zoo als heruntergekommen. Ganz gleich, wie viel Pflege und Aufmerksamkeit für diese Tiere von ihren Besitzern und Pflegern aufgebracht wird, allein die Haltung auf so engem Raum und unter solchen Bedingungen ist ein Fegefeuer für sie, was ihr Wohlbefinden und ihre psychische Gesundheit betreffen. Diese wilden, wunderbaren, charismatischen Tiere sind lebenslang in Isolationshaft“, unterstreicht Cowne.

Varawut Silpa-Archa, Minister für natürliche Ressourcen und Umwelt, wies die Behauptung zurück, die Tiere seien vergessen worden. „Bitte seien Sie informiert, dass das Ministerium Bua Noi niemals vergessen oder ignoriert hat. Ich selbst, als zuständiger Minister für den Schutz der Wildtiere, habe den zuständigen Behörden Anweisungen gegeben, die beste Lösung für ein besseres Leben von Bua Noi zu finden."

In einem Interview mit dem britischen Sender Sky News wies der Zoobesitzer Kanit Sermsirimongkol die Vorwürfe gegen den Zoo zurück und betonte, dass alle Tiere gut versorgt werden.