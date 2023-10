US-Republikaner Mike Pence gibt Präsidentschaftsbewerbung auf

Von: Redaktion (dpa) | 29.10.23

LAS VEGAS/WASHINGTON: Der ehemalige US-Vizepräsident Mike Pence will nicht mehr Präsident der Vereinigten Staaten werden.

Der Republikaner kündigte am Samstag in Las Vegas an, sich aus dem parteiinternen Rennen um die Präsidentschaftskandidatur für die Wahl im kommenden Jahr zurückzuziehen.