WASHINGTON: Die US-Regierung will den Abzug der amerikanischen Truppen aus Afghanistan bis Ende August abschließen. Das sagten der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, und die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Freitag in Washington.

Präsident Joe Biden hatte zuvor Spekulationen zurückgewiesen, dass der Abzug der US-Truppen bereits in wenigen Tagen komplett abgeschlossen sein könnte. Biden verneinte eine entsprechende Frage einer Reporterin am Freitag im Weißen Haus ausdrücklich und sagte, man liege beim Abzug im Zeitplan. Es blieben noch «einige Kräfte» im Land.

Zuvor hatten die US- und andere Nato-Soldaten ihren größten Stützpunkt in Afghanistan verlassen. Alle Koalitionstruppen seien aus der Luftwaffenbasis Bagram heraus, teilte ein hoher Beamter des US-Militärs am Freitag mit. Der Stützpunkt sei an die afghanischen Sicherheitskräfte übergeben worden, bestätigte das afghanische Verteidigungsministerium.

Angesichts dessen wurde spekuliert, dass der vor wenigen Monaten begonnene Abzug der internationalen Truppen kurz vor dem Abschluss stehen könnte. Die USA hatten angekündigt, bis spätestens 11. September alle Truppen abzuziehen. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, dass der Rückzug bereits rund um den 4. Juli, den Nationalfeiertag in den USA, beendet werden könnte. Die Bundeswehr hatte am Dienstag ihre letzten verbliebenen Soldaten aus dem Norden des Landes ausgeflogen.

Kirby sagte, der US-Präsident habe das Ziel Anfang September ausgegeben, «und wir glauben, dass wir es bis Ende August schaffen werden». Der Kommandeur der US- und Nato-Truppen in Afghanistan, General Austin Scott Miller, werde die Befehlsgewalt über die Kräfte dort im Laufe des Monats an den Kommandeur der US-Streitkräfte im Nahen Osten (Centcom), General Kenneth McKenzie, übergeben.

Es gibt keine offiziellen Angaben dazu, wo sich nun noch US- oder andere Nato-Truppen befinden. Internationale Soldaten dürften noch am Flughafen Kabul sein, im Hauptquartier der Nato-Mission «Resolute Support» im Zentrum der Stadt und wohl auch noch in der daneben liegenden US-Botschaft. Kirby sagte, mit Blick auf einen sicheren Abzug werde er nicht näher auf die Standorte und Zahlen verbliebener US-Soldaten eingehen.