US-Präsident Biden und Amtsvorgänger würdigen Prinz Philip

Von: Redaktion (dpa) | 10.04.21

US-Präsident Joe Biden spricht zu Mitarbeitern des Außenministeriums in Washington. Foto: epa/Jim Lo Scalzo

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden und mehrere seiner Amtsvorgänger haben nach dem Tod von Prinz Philip der Queen, ihrer Familie und dem britischen Volk ihr Beileid ausgedrückt. Der Prinzgemahl habe im Laufe seines Lebens erlebt, wie sich die Welt dramatisch verändert habe, hieß es am Freitag in einer schriftlichen Stellungnahme Bidens. Prinz Philip habe sein Leben den Menschen im Vereinigten Königreich gewidmet. Sein Erbe werde nicht nur durch seine Familie weiterleben, sondern auch durch die vielen wohltätigen Zwecke, für die er sich eingesetzt habe.

Der Ehemann der britischen Königin Elizabeth II. war am Freitag im Alter von 99 Jahren gestorben.

Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton und seine Ehefrau, die frühere Außenministerin Hillary Clinton, würdigten ebenfalls den Einsatz von Prinz Philip und sprachen der Queen, der Königlichen Familie und dem britischen Volk ihr Mitgefühl aus. Sie erklärten: «Wir haben über die Jahre jede Gelegenheit genossen, ihn zu treffen, und werden immer tief dankbar sein für die Freundlichkeit, die er uns entgegengebracht hat.»

Der frühere US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle, erinnerten in einer schriftlichen Erklärung an ihre erste Begegnung mit Prinz Philip und beschrieben ihn als freundlich und warm, mit scharfem Verstand und unerschöpflicher Gutmütigkeit. «Wir werden ihn sehr vermissen.» Der Prinzgemahl habe inmitten der großen Veränderungen auf der Welt mit Beständigkeit und Weisheit geführt. Und er habe der Welt gezeigt, was es bedeutet, ein unterstützender Ehemann für eine mächtige Frau zu sein.

Ex-US-Präsident Donald Trump erklärte, Prinz Philip habe die großmütige Seele und den stolzen Geist des Vereinigten Königreiches verkörpert. «Er verkörperte die ruhige Zurückhaltung, die strenge Stärke und unbeugsame Integrität Großbritanniens», schrieb Trump in einer Erklärung. «Dies ist ein unersetzlicher Verlust für Großbritannien.»

Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, sprach der Königlichen Familie das Beileid des US-Kongresses aus. Das Leben von Prinz Philip habe sich durch dessen hingebungsvollen Dienst ausgezeichnet, schrieb Pelosi in einem Tweet.