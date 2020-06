US-Nationalgarde meldet Corona-Fälle - Ausbrüche in mehreren Staaten

Ein Notarzt geht zum Rettungswagen in der Notaufnahme des Krankenhauses der George Washington University in Washington. Foto: epa/Michael Reynolds

WASHINGTON: Massenproteste in US-Großstädten und die Öffnung vieler Bundesstaaten in der Corona-Pandemie haben viele beunruhigt. Nun häufen sich die Fälle in einigen Regionen wieder.

Mitglieder der Washingtoner Nationalgarde, die während der Proteste gegen Polizeigewalt in der US-Hauptstadt im Einsatz waren, sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Eine genaue Zahl werde aus Gründen der «operativen Sicherheit» nicht genannt, teilte eine Sprecherin am Dienstagabend (Ortszeit) auf Anfrage mit. Medienberichten zufolge sollen rund 1300 Washingtoner Reservisten seit Ende Mai an dem Einsatz beteiligt gewesen sein. Unterdessen steigt die Zahl der Infektionen in einer Reihe von Bundesstaaten wieder deutlich an.

Die Truppe habe Abstand gehalten und Schutzausrüstung getragen, wo es praktisch möglich gewesen sei, hieß es von der Nationalgarde weiter. Experten befürchten angesichts der landesweiten Proteste eine weitere Ausbreitung des Virus. US-Medien gehen aber davon aus, dass die Zahl der Fälle unter den Einsatzkräften eher gering sein dürfte. Bei den Massenprotesten von Zehntausenden wurden die Abstandsregeln oft nicht wie vorgeschrieben eingehalten. Bei den Demonstrationen in Washington trugen die meisten Teilnehmer zwar Schutzmasken, viele Einsatzkräfte aber nicht.

US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag nach erneut friedlich verlaufenen Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd am 25. Mai den Rückzug der Nationalgarde aus der Hauptstadt angeordnet. Nach offiziellen Angaben waren dort rund 5000 Reservisten aus elf Bundesstaaten und aus Washington im Einsatz. Bürgermeisterin Muriel Bowser hatte Trump zuvor in einem offenen Brief dazu aufgefordert, alle Soldaten und Sicherheitskräfte der Bundesregierung aus ihrer Stadt abzuziehen.

Gleichzeitig gibt es in einigen US-Staaten neue Ausbrüche mit teilweise stark ansteigender Anzahl von Infektionen. Die renommierte Johns-Hopkins-Universität in Baltimore berichtete von einer deutlichen Tendenz einer Reihe von Staaten - darunter unter anderem Arizona, Utah, Arkansas, South Carolina und Nevada im Süden des Landes. In einstigen Brennpunkten wie New York und seinen Nachbarregionen gehen die Zahlen aber weiterhin zurück.

Die «Washington Post» bringt die besorgniserregende Entwicklung mit zahlreichen Poolparties und anderen Treffen seit dem Feiertag «Memorial Day» Ende Mai in Verbindung. Laut Johns-Hopkins-Universität liegt die Zahl der offiziellen Corona-Fälle in den USA bei etwa zwei Millionen - mehr als 112 000 sind demnach an dem Virus gestorben. Das sind weit mehr als in jedem anderen Land. US-Präsident Donald Trump hatte in den vergangenen Wochen immer wieder auf die schnelle Öffnung von Staaten zur Stärkung der Wirtschaft gedrungen. Auch am Mittwoch forderte er via Twitter eine schnellere Öffnung New Yorks, das einen relativ vorsichtigen Stufen-Plan verfolgt.