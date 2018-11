MOGADISCHU (dpa) - Mit einem Luftangriff in Somalia haben die US-Streitkräfte nach eigenen Angaben vier Al-Shabaab-Kämpfer getötet. Der Angriff sei am Samstag nahe Araara bei Kismayo im Süden des ostafrikanischen Landes erfolgt, teilte das US-Militär am Sonntag mit. Es sei kollektive Selbstverteidigung gewesen, da bewaffnete Kämpfer kurz davor gewesen seien, verbündete Truppen anzugreifen.

Bodentruppen seien nicht eingesetzt worden, hieß es. Bei dem Luftangriff wurden demnach keine Zivilisten verletzt oder getötet.

Die USA unterstützen die somalischen Streitkräfte im Kampf gegen Al-Shabaab. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der US-Luftangriffe auf die Gruppe stark gestiegen. Auch eine 22 000 Mann starke Truppe der Afrikanischen Union (AU) unterstützt das somalische Militär. Die mit Al-Kaida verbundenen sunnitischen Fundamentalisten kämpfen in dem Land am Horn von Afrika seit Jahren für die Errichtung eines sogenannten Gottesstaats. Sie verüben immer wieder Anschläge und Attentate auf Sicherheitskräfte sowie Zivilisten.