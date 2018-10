Written by: Redaktion DER FARANG

Italienischer Trupp in Somalia. Foto: epa/Said Yusuf Warsame

MOGADISCHU (dpa) - Mit einem Luftangriff in Somalia haben die US-Streitkräfte nach eigenen Angaben vier Al-Shabaab-Kämpfer getötet. Der Angriff erfolgte nahe Araara bei Kismayo im Süden des ostafrikanischen Landes, wie das US-Militär am Montag mitteilte. Dies sei Selbstverteidigung gewesen, da zuvor Soldaten angegriffen worden seien. Allerdings handelte es sich dabei nicht um US-Soldaten, hieß es. Bei dem Luftangriff am Sonntag wurden demnach keine Zivilisten verletzt oder getötet.

Die USA unterstützen die somalischen Streitkräfte im Kampf gegen Al-Shabaab. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der US-Luftangriffe gegen die Gruppe stark gestiegen. Auch eine 22.000 Mann starke Truppe der Afrikanischen Union (AU) unterstützt das somalische Militär. Die mit Al-Kaida verbundenen sunnitischen Fundamentalisten kämpfen in dem Land am Horn von Afrika seit Jahren für die Errichtung eines sogenannten Gottesstaats.