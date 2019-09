US-Lobbyisten-Firma arbeitet für Thanathorn

Von: Redaktion DER FARANG | 28.09.19

BANGKOK: Die Partei Future Forward (FFP) steht in der Kritik, weil sie einen amerikanischen Lobbyisten beauftragt hatte, den Besuch des Parteivorsitzenden Thanathorn Juangroongruangkit in den USA im Juli zu begleiten.

Senator Somchai Sawaengkarn sagte, eine solche Praxis sei beispiellos, und die Wahlkommission (EC) solle eine Untersuchung einleiten, ob die FFP gegen das Gesetz verstoßen habe. Er wies darauf hin, dass es politischen Lobbyisten verboten sei, in Thailand tätig zu sein.

Laut einer auf Facebook veröffentlichten FFP-Erklärung beauftragte Thanathorn APCO Worldwide LLC, seine Treffen mit Einzelpersonen und Vertretern von Organisationen zu erleichtern und seinen Besuch in den USA vom 12. bis 16. Juli vorzubereiten. Nach Medienberichten wurde der Vertrag von Thanathorn mit APCO Worldwide für 10.000 US-Dollar (306.000 Baht) pro Monat unterzeichnet und ist vom 1. Juli bis 31. Dezember gültig. APCO mit Sitz in Washington wird als unabhängige globale Beratungsfirma für Public Affairs und strategische Kommunikation und als zweitgrößte unabhängige PR-Firma in den USA bezeichnet. Der stellvertretende Premierminister Prawit Wongsuwon erklärte am Freitag, es müsse eine mögliche Beteiligung der FFP an den New Yorker Protesten während der Teilnahme von Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha an der Generalversammlung der Vereinten Nationen untersucht werden. Ein Protest, den der Facebook-Nutzer Chutima Liamthong am Dienstag aufzeichnete, zeigte Demonstranten, die auf Plakaten Demokratie für Thailand forderten. Es soll sich nicht um Thais gehandelt haben, sondern um Peruaner und Mexikaner.