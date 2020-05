US-Kriegsschiffe haben Barentssee nach Übung verlassen

Von: Redaktion (dpa) | 10.05.20

WASHINGTON: Die US-Marine hat eine Übung in der Barentssee nördlich von Russland beendet. Erstmals seit dem Kalten Krieg waren US-Kriegsschiffe am Montag in das Randmeer des Arktischen Ozeans eingelaufen. Am Freitag seien die drei Zerstörer und ein Hilfsschiff sowie eine britische Fregatte wieder abgezogen, teilte die Marine mit. Die Kriegsschiffe seien bei der Übung von Aufklärungsflugzeugen begleitet worden. Insgesamt nahmen rund 1200 Soldaten an der Übung teil.

«Die Arktis ist eine wichtige Region und unsere Seestreitkräfte sind dort - einschließlich in der Barentssee - im Einsatz, um die Sicherheit des Handels zu gewährleisten und die Freiheit der Schifffahrt in dieser komplexen Umgebung zu demonstrieren», sagte Admiral James G. Foggo laut Mitteilung.

Russland war über den Einsatz in Kenntnis gesetzt worden, um eine «versehentliche Eskalation» zu verhindern, wie die US-Marine erklärt hatte. An der Barentssee liegen wichtige Stützpunkte der russischen Nordflotte. Das US-Verteidigungsministerium schrieb in einem Bericht zur Arktis von Juni 2019, Russland habe seine Präsenz dort schrittweise verstärkt, indem es beispielsweise alte Infrastruktur renoviert und neue Militärstützpunkte entlang der arktischen Küste errichtet habe. Die Operation der Amerikaner und Briten dürfte also auch ein Zeichen an Moskau gewesen sein.

Die Arktis ist für angrenzende Staaten von strategischer Bedeutung - nicht nur aus militärischer Sicht. Dort lagern gewaltige Mengen an Öl und Gas. Wegen der wertvollen Bodenschätze gibt es immer wieder territoriale Streitigkeiten.