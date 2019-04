US-Investor droht die Todesstrafe

Von: Redaktion DER FARANG | 18.04.19

SONGKHLA: Einem amerikanischen Bitcoin-Investor droht die Todesstrafe, nachdem die thailändische Marine ihn angeklagt hat, die Souveränität des Landes verletzt zu haben, weil er vor der Küste über „Seenahme“ eine Plattform im Meer errichtete.

Chad Elwartowski und seine thailändische Freundin Supranee Thepdet, bekannt als „Bitcoin Girl Thailand", werden angeklagt, die Unabhängigkeit des Königreichs bedroht zu haben, nachdem die Behörden etwa 12 Seemeilen von der Küste entfernt den Wohnsitz gefunden hatten. Elwartowski sagte der Nachrichtenagentur AFP, ihr Wohnsitz sei 13 Seemeilen entfernt und befinde sich außerhalb der thailändischen Hoheitsgewässer.

Eine offizielle Anklage wurde bei einer Polizeiwache in Phuket eingereicht, bestätigte Oberst Nikorn Somsuk. Ein Team der Marine habe auf dem Meer einen Betontank gefunden, er war nicht bewohnt. Wenn das Paar für schuldig befunden wird, ist die Höchststrafe gegen Elwartowski und Supranee die Todesstrafe. Elwartowski, der als Software-Ingenieur für das US-Militär in Afghanistan, Deutschland und Südkorea gearbeitet hat, sagte gegenüber AFP, er und Supranee wollten nur irgendwo frei leben. Das Bitcoin-reiche Paar ist Teil von Ocean Builders, einer Gemeinschaft von Unternehmern, die dauerhafte Wohnungen in Gewässern außerhalb von Regierungsgebieten bauen wollen. Das Paar hatte kürzlich 20 interessierte Investoren dazu aufgerufen, neue Wohnsitze um ihre Jungfernplattform herum zu bauen, also außerhalb der thailändischen Hoheitsgewässer. Das Paar versteckt sich jetzt an einem sicheren Ort. .