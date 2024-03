Von: Redaktion DER FARANG | 15.03.24

BANGKOK: Die USA haben angekündigt, ihre Investitionen in Thailands Industrie für Mikrochips und elektronische Bauelemente zu erhöhen. Dies soll der global steigenden Nachfrage nach Mikrochips gerecht werden. Die Diversifizierung der Produktion sieht Thailand als einen der Hauptnutznießer.

Während ihres Besuches in Thailand versprach die US-Handelsministerin Gina Raimondo, die amerikanischen Investitionen für die Herstellung von Mikrochips und elektronischen Bauelementen in Thailand zu steigern. Sie betonte, dass die Vereinigten Staaten ihre Produktion diversifizieren wollen und amerikanische Firmen bereit sind, ihre Investitionen in das Königreich zu „superchargen“. Raimondo zufolge wird die USA zusätzliche Investitionen in Thailand und andere Mitgliedsländer des von den USA geführten Indo-Pazifischen Wirtschaftsrahmens für Prosperität (IPEF) vorantreiben, um die Produktion zu diversifizieren.

„Wir sitzen alle in einem Boot. Es kommt allen zugute - den Vereinigten Staaten, Thailand, allen IPEF-Ländern -, die Lieferkette der Produktion von Mikrochips und elektronischen Bauelementen zu diversifizieren“, wurde sie von Reuters zitiert. „Da US-Multinationale ihre Lieferketten diversifizieren wollen, rückt Thailand zunehmend an die Spitze der Liste“, sagte die US-Handelsministerin.

Globale Nachfrage und Produktionsdiversifikation**

Raimondo merkte an, dass die Industrie für Mikrochips und elektronische Bauelemente eine enorme globale Nachfrage verzeichnet, angetrieben durch das Wachstum von Rechenzentren, der digitalen Wirtschaft und künstlicher Intelligenz. „Die Produktion ist gefährlich konzentriert in ein oder zwei Ländern der Welt“, sagte sie. Die US-Handelsministerin äußerte sich während einer Veranstaltung in Bangkok, die am Mittwoch von der Amerikanischen Handelskammer in Thailand ausgerichtet wurde.

Förderung internationaler Investitionen

Sie lud auch thailändische Unternehmen ein, über das SelectUSA-Investitionsprogramm in den USA zu investieren. Raimondo hatte sich am Donnerstag im Regierungshaus mit Premierminister Srettha Thavisin getroffen, um die Zusammenarbeit im Handel und bei Investitionen zwischen den beiden Ländern zu besprechen.

Der thailändische Premierminister Srettha Thavisin hatte die US-Handelsministerin dazu gedrängt, die Investitionen in Thailands Industrie für Mikrochips und elektronische Bauelemente zu erhöhen. Srettha, der auch als Finanzminister fungiert, hatte kürzlich Thailand auf einer Reise nach Frankreich und Deutschland als Handels- und Investitionsstandort vertreten.

Strategische Bedeutung der Mikrochipindustrie

Die Industrie für Mikrochips und elektronische Bauelemente steht im Zentrum moderner Technologien und ist entscheidend für die Entwicklung von KI, digitaler Wirtschaft und fortschrittlichen Fertigungsprozessen. Die Diversifikation der Produktionsstätten ist ein strategischer Schritt, um Risiken in der globalen Lieferkette zu minimieren und die technologische Souveränität zu stärken. Thailands Bemühungen, eine eigene "Silicon Valley"-Region im Eastern Economic Corridor östlich von Bangkok zu etablieren, verdeutlichen das Engagement des Landes, ein führender Produktionsstandort für fortschrittliche Industrien zu werden.