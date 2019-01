Von: Kuno Paulus | 21.01.19

PHUKET: US-Präsident Donald Trumps anhaltender Government Shutdown verhindert die Aktivierung der neuen Tsunami-Warnboje vor Phuket, da diese erst noch von der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) aktiviert werden muss Phukets neueste, 12 Millionen Baht teure Warnboje, die vor wenigen Tagen zu Wasser gelassen wurde, ist noch immer nicht einsatzfähig.

Sie sollte das bestehende Tsunami-Warnsystem ergänzen, das schon eine Weile im Einsatz ist und stetig erweitert wird. Dr. Prasong Thammapala vom Nationalen Katastrophenwarndienst NDWC in Bangkok erklärte gestern, dass die Boje so lange inaktiv bleibt, bis sie an das Warnsystem der NOAA angeschlossen ist. Das geht aber nicht, solange die Regierungsgeschäfte in den USA stillstehen, denn sie muss manuell freigeschaltet werden. Jedoch sind die wenigen NOAA Mitarbeiter, die trotz des Stillstands der US-Regierung im Dienst sind, bereits völlig überlastet und so kann die Behörde leider nichts weiter tun, als sich für die „Unannehmlichkeiten“ entschuldigen. Die neue Boje ersetzt die vor zwei Jahren von einem vorbeifahrenden Schiff zerstörte Vorgänger-Boje und befindet sich 290 Kilometer vor der Küste von Phuket.