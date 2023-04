US-Flugzeugträger besucht Laem Chabang

Von: Björn Jahner | 29.04.23

LAEM CHABANG: Die USS Nimitz – einer der größten Flugzeugträger der Welt – bleibt bis Samstag (29. April 2023) im Hafen von Laem Chabang angedockt, um im Rahmen eines einwöchigen Besuchs die Zusammenarbeit mit Thailand zu verstärken und der 190-jährigen diplomatischen Beziehungen zwischen Washington und Bangkok zu ehren, heißt es in einer Erklärung der US-Botschaft in Bangkok.

Das Schiff besucht Thailand zum ersten Mal als Teil der „11th Carrier Strike Group“, die kürzlich nach trilateralen Übungen mit Japan und Südkorea durch das Südchinesische Meer fuhr.

Die Strike Force kann für die USA und ihre Verbündeten maritime Sicherheitsoperationen durchführen, auf Katastrophen reagieren und für Abschreckung sorgen.

Die USS Nimitz ist eines der größten Kriegsschiffe der Welt mit einer Länge von 333 Metern, einer Breite von 77 Metern und einer Höhe von 74 Metern (was einem 23-stöckigen Gebäude entspricht).



Der nuklearbetriebene Flugzeugträger kann bis zu 20 Jahre lang ohne Auftanken betrieben werden und wurde für eine Lebensdauer von mindestens 50 Jahren konzipiert.

Der Auftrag der USS Nimitz und ihrer Flugzeuge ist die Durchführung von Luftoperationen und die Unterstützung der maritimen Strategie in den zugewiesenen Gebieten.

Die USS Nimitz wurde zu Ehren von Admiral Chester W. Nimitz benannt, der während des Zweiten Weltkriegs als Oberbefehlshaber der Pazifikflotte die höchste Position in der US-Marine innehatte.

Fähigkeiten des Flugzeugträgers USS Nimitz:

Die USS Nimitz ist in der Lage, die See zu kontrollieren, verschiedene Arten von Angriffen auf Ziele durchzuführen, Operationen zur Gefahrenabwehr auf See zu leiten, humanitäre Hilfe und Katastrophenhilfe zu leisten sowie die Ausbildung und Integration in verschiedenen Einsatzgebieten zu gewährleisten.

Zum Trägerflugzeuggeschwader 17 gehören Flugzeuge aus neun Staffeln, wie z. B.:

F/A-18E/F Super Hornet-Kampfjets

Elektronische Angriffsflugzeuge E/A-18G Growler

E-2C Hawkeye Luftgestütztes Frühwarn- und Kontrollflugzeug

MH-60R/ Sea Hawk-Hubschrauber

nC-2A Greyhound Transportflugzeug

Das Zerstörergeschwader 9 und die USS Bunker Hill bestehen aus verschiedenen Schiffen, wie z. B.:

Lenkwaffenzerstörer der Arleigh Burke-Klasse

Lenkwaffenkreuzer der Ticonderoga-Klasse

Flugbetrieb:

Der Flugzeugträger verfügt über vier Aufzüge und verschiedene Ausrüstungen und Geräte auf dem Flugdeck, die einen schnellen und effizienten Transport von Fracht ermöglichen. Jeder Aufzug kann zwei F/A-18E/F Super Hornets bei voller Auslastung auf das Flugdeck befördern. Darüber hinaus gibt es neun Lifte für Ausrüstungsgegenstände im Flugzeuglager, die Waffen aus dem Schiffsmagazin in das Flugzeuglager und auf das Flugdeck transportieren.

Die USS Nimitz ist in Bremerton im US-Bundesstaat Washington stationiert und beschäftigt rund 4.600 Seeleute, einschließlich der dem Schiff fest zugewiesenen. Im November 2023 nahmen sie an mehreren Übungen und Operationen der 7. Flotte teil, zu der auch das Südchinesische Meer und das Philippinische Meer gehören.

Die 11th Aircraft Carrier Strike Group (11. Flugzeugträger-Angriffsgruppe) führte vor ihrem Besuch in Thailand Überwachungs- und gemeinsame Ausbildungsmaßnahmen mit verbündeten Nationen im Pazifischen Ozean durch. Der Flugzeugträger USS Nimitz wird Chonburi am Samstag verlassen.