CHIANG MAI: Ein 63-jähriger US-Bürger wurde sicher ins Krankenhaus gebracht, nachdem er bei der Landung eines Fluges in Chiang Mai das Bewusstsein verloren hatte.

Die Flughafenbeamten wurden über den bewusstlosen Passagier an Bord des Bangkok-Airways-Fluges PG225 informiert, als die Maschine am Freitag um 13.30 Uhr landete.

Einzelheiten der Rettungsaktion wurden am Samstag vom Flughafen bekanntgegeben.

Nach Angaben des Flughafens Chiang Mai wurde der Mann sofort aus der Maschine geholt und mit Herz-Lungen-Wiederbelebung versorgt. Er erlangte schließlich das Bewusstsein wieder.

Anschließend wurde er zur Untersuchung ins Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital gebracht.

Einer der Rettungskräfte sagte gegenüber der Presse, dass der Mann möglicherweise einen Herzstillstand erlitten habe, seine Überlebenschancen jedoch hoch seien, da er rechtzeitig wiederbelebt wurde.

Der Manager des Flughafens sagte am Samstag, dieser Vorfall zeige, wie wichtig es sei, die Sicherheit der Passagiere in den Vordergrund zu stellen und in Notfällen umgehend Erste Hilfe zu leisten.

Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AOT) erklärte, dass er die medizinischen Notfallteams aller Flughäfen, die seiner Zuständigkeit unterliegen, kontinuierlich schult.

AOT verwaltet sechs thailändische Flughäfen – den Suvarnabhumi Airport und Don Mueang Airport in Bangkok, den Phuket Airport, den Chiang Mai Airport, den Hat Yai Airport und den Mae Fah Luang Airport in Chiang Rai.