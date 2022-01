US-Comedian Louie Anderson gestorben

Von: Redaktion (dpa) | 22.01.22

NEW YORK: Der US-Comedian Louie Anderson ist tot.

Anderson sei am Freitag in Las Vegas im Alter von 68 Jahren an Krebs gestorben, berichteten US-Medien unter Berufung auf seinen Sprecher. Der 1953 im US-Bundesstaat Minnesota geborene Anderson hatte jahrzehntelang Rollen in Filmen wie «Der Prinz aus Zamunda» und Fernsehserien gespielt und war mit Comedy-Programmen auf Tour. Unter anderem wurde er für seine Arbeit mit einem Emmy ausgezeichnet.