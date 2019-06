US-College ehrt „Wild Boar” Adul Samon

Von: Redaktion DER FARANG | 01.06.19

CHIANG RAI: Adul Samon, einer der 12 Jungen, die vor fast einem Jahr von Tauchern aus der überfluteten Höhle Tham Luang gerettet wurden, wurde für seine Führungsqualitäten während der Bergungsoperation mit dem Global Citizen Award ausgezeichnet.

Der 16-jährige Junge erhielt die Auszeichnung vom Middlebury College in den USA. „Die inspirierende Geschichte von Adul ist genau das, was wir uns für den Global Citizen Award vorgestellt haben", wird Laurie Patton, Präsidentin des Middlebury College, auf der College-Website zitiert. „Unsere Absicht ist es, eine Person zu ehren, die durch ihre Kommunikationsfähigkeiten und ihr Mitgefühl in der Lage ist, die Welt zu verändern, ohne zu erwarten, im Rampenlicht zu stehen“, sagte die Präsidentin weiter.

Adul wurde 2003 im Bundesstaat Wa in Myanmar geboren und mit sechs Jahren zur Kirche Hope Mae Sai in Chiang Rai gebracht. Er wurde später vom Pastor und seiner Frau aufgenommen, die ihn an der Schule Baan Wiang Phan anmeldeten. Der Junge wurde ein Top-Schüler, der sich durch hervorragende Leistungen auszeichnete, so in Englisch, Thai, Burmesisch und Mandarin, sowie ein versierter Athlet, der an Fußball, Volleyball und Leichtathletik teilnahm. Adul übernahm eine Führungsrolle während der Rettungsaktion für die „Wild Boar“-Fußballmannschaft, als er aufgrund seiner Kenntnisse in vier Sprachen effektiv mit den Tauchern kommunizierte, Fragen stellte und seine Freunde auf dem Laufenden hielt. Das amerikanische College wird in Zusammenarbeit mit der Schule Baan Wiang Phan im Bezirk Mae Sai drei Jahre ein Sommerpraktikumsprogramm anbieten, bei dem Middlebury-Studenten Englisch unterrichten.