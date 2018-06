Von: Redaktion DER FARANG | 05.06.18

BERLIN/WIEN (dpa) - Am Randes eines Besuchs in Berlin trifft Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz den umstrittenen neuen US-Botschafter Richard Grenell.



Das sagte ein Regierungssprecher in Wien am Montag der Deutschen Presse-Agentur und bestätigte einen «Spiegel»Bericht. Demnach ist ein Mittagessen am 13. Juni in der US-Residenz geplant.

Von österreichischer Seite wurde betont, dass es auch um die aktuellen Streitfragen im transatlantischen Bündnis gehen solle, wie die von US-Präsident Donald Trump gegen die EU-Staaten verhängten Strafzölle auf Stahl und Aluminium. «Es gilt insbesondere in Zeiten wie diesen mit den engsten Vertrauten des US-Präsidenten Kontakt zu halten», betonte der Sprecher. Grenell gilt als Vertrauter Trumps.

Grenell hat den Unmut der deutschen Bundesregierung auf sich gezogen, weil er zur Stärkung konservativer Kräfte aufgerufen hatte - was als Einmischung empfunden wurde. Zuvor hatte er bereits deutsche Unternehmen dazu ermahnt, keine Geschäfte mehr im Iran zu machen.

Grenell hatte Kurz (31), dessen Österreichische Volkspartei mit der rechtspopulischen FPÖ regiert, als einen «Rockstar» der europäischen Politik bezeichnet. Der Regierungssprecher verwies darauf, dass auch Israels Premier Benjamin Netanjahu bei dessen aktuellem Besuch in der deutschen Hauptstadt ein Treffen mit Grenell vereinbart hatte.